TJ has found that Republicans are willing to meet with our Team.
We have not been able to get meetings with Democrat representatives.
X Contacts
Republican Senators & Congressmen for each State
Alabama:
Senator Katie Britt:
@SenKatieBritt
Senator Tommy Tuberville:
@SenTuberville
Representative Barry Moore (District 1):
@RepBarryMoore
Representative Mike Rogers (District 3):
@RepMikeRogersAL
Representative Robert Aderholt (District 4):
@Robert_Aderholt
Representative Dale Strong (District 5):
@RepDaleStrong
Representative Gary Palmer (District 6):
@USRepGaryPalmer
Alaska:
Senator Dan Sullivan:
@SenDanSullivan
Senator Lisa Murkowski:
@lisamurkowski
Representative Nicholas Begich (District At-Large):
@RepNickBegich
American Samoa:
Representative Aumua Amata Radewagen (District At-Large):
@RepAmata
Arizona:
Representative David Schweikert (District 1):
@RepDavid
Representative Eli Crane (District 2):
@RepEliCrane
Representative Andy Biggs (District 5):
@RepAndyBiggsAZ
Representative Juan Ciscomani (District 6):
@RepCiscomani
Representative Abraham Hamadeh (District 8):
@RepAbeHamadeh
Representative Paul A. Gosar (District 9):
@RepGosar
Arkansas:
Senator John Boozman:
@JohnBoozman
Senator Tom Cotton:
@SenTomCotton
Representative Rick Crawford (District 1):
@RepRickCrawford
Representative French Hill (District 2):
@RepFrenchHill
Representative Steve Womack (District 3):
@rep_stevewomack
Representative Bruce Westerman (District 4):
@RepWesterman
California:
Representative Doug LaMalfa (District 1):
@RepLaMalfa
Representative Kevin Kiley (District 3):
@RepKiley
Representative Tom McClintock (District 5):
@RepMcClintock
Representative Vince Fong (District 20):
@RepVinceFong
Representative David Valadao (District 22):
@RepDavidValadao
Representative Jay Obernolte (District 23):
@JayObernolte
Representative Young Kim (District 40):
@RepYoungKim
Representative Ken Calvert (District 41):
@KenCalvert
Representative Darrell Issa (District 48):
@repdarrellissa
Colorado:
Representative Jeff Hurd (District 3):
@RepJeffHurd
Representative Lauren Boebert (District 4):
@RepBoebert
Representative Jeff Crank (District 5):
@RepJeffCrank
Representative Gabe Evans (District 8):
@repgabeevans
Florida:
Senator Rick Scott:
@SenRickScott
Senator Marco Rubio:
@SenMarcoRubio
Representative Neal Dunn (District 2):
@DrNealDunnFL2
Representative Kat Cammack (District 3):
@RepKatCammack
Representative Aaron Bean (District 4):
@RepAaronBean
Representative John Rutherford (District 5):
@RepRutherfordFL
Representative Cory Mills (District 7):
@RepMillsPress
Representative Mike Haridopolos (District 8): No Twitter
Representative Daniel Webster (District 11):
@RepWebster
Representative Gus M. Bilirakis (District 12):
@RepGusBilirakis
Representative Anna Luna (District 13):
@RepLuna
Representative Laurel Lee (District 15):
@RepLaurelLee
Representative Vern Buchanan (District 16):
@VernBuchanan
Representative W. Gregory Steube (District 17):
@RepGregSteube
Representative Scott Franklin (District 18):
@RepFranklin
Representative Byron Donalds (District 19):
@RepDonaldsPress
Representative Brian Mast (District 21):
@RepBrianMast
Representative Mario Diaz-Balart (District 26):
@MarioDB
Representative Maria Elvira Salazar (District 27):
@RepMariaSalazar
Representative Carlos Giménez (District 28):
@RepCarlos
Georgia:
Representative Buddy Carter (District 1):
@RepBuddyCarter
Representative Brian Jack (District 3):
@RepBrianJack
Representative Richard McCormick (District 7):
@RepMcCormick
Representative Austin Scott (District 8): No Twitter
Representative Andrew Clyde (District 9):
@Rep_Clyde
Representative Mike Collins (District 10):
@RepMikeCollins
Representative Barry Loudermilk (District 11):
@RepLoudermilk
Representative Rick Allen (District 12):
@RepRickAllen
Representative Marjorie Taylor Greene (District 14):
@RepMTG
Idaho:
Senator Mike Crapo:
@MikeCrapo
Senator Jim Risch:
@SenatorRisch
Representative Russ Fulcher (District 1):
@RepRussFulcher
Representative Mike Simpson (District 2):
@CongMikeSimpson
Illinois:
Representative Mike Bost (District 12):
@RepBost
Representative Mary Miller (District 15):
@RepMaryMiller
Representative Darin LaHood (District 16):
@RepLaHood
Indiana:
Senator Jim Banks:
@SenatorBanks
Senator Todd Young:
@SenToddYoung
Representative Rudy Yakym (District 2): No Twitter
Representative Marlin Stutzman (District 3):
@RepStutzman
Representative James Baird (District 4):
@RepJimBaird
Representative Victoria Spartz (District 5):
@RepSpartz
Representative Jefferson Shreve (District 6):
@RepShreve
Representative Mark Messmer (District 8): No Twitter
Representative Erin Houchin (District 9):
@RepHouchin
Iowa:
Senator Joni Ernst:
@SenJoniErnst
Senator Chuck Grassley:
@ChuckGrassley
Representative Mariannette Miller-Meeks (District 1):
@RepMMM
Representative Ashley Hinson (District 2):
@RepAshleyHinson
Representative Zach Nunn (District 3):
@ZachNunn
Representative Randy Feenstra (District 4):
@repfeenstra
Kansas:
Senator Roger Marshall:
@RogerMarshallMD
Senator Jerry Moran:
@JerryMoran
Representative Tracey Mann (District 1):
@RepMann
Representative Derek Schmidt (District 2):
@RepDerekSchmidt
Representative Ron Estes (District 4):
@RepRonEstes
Kentucky:
Senator Mitch McConnell:
@McConnellPress
Senator Rand Paul:
@RandPaul
Representative James Comer (District 1):
@RepJamesComer
Representative S. Brett Guthrie (District 2):
@RepGuthrie
Representative Thomas Massie (District 4):
@RepThomasMassie
Representative Hal Rogers (District 5):
@RepHalRogers
Representative Andy Barr (District 6):
@RepAndyBarr
Louisiana:
Senator Bill Cassidy:
@SenBillCassidy
Senator John Neely Kennedy:
@SenJohnKennedy
Representative Steve Scalise (District 1):
@SteveScalise
Representative Clay Higgins (District 3):
@RepClayHiggins
Representative Mike Johnson (District 4):
@SpeakerJohnson
Representative Julia Letlow (District 5):
@RepJuliaLetlow
Maine:
Senator Susan Collins:
@SenatorCollins
Maryland:
Representative Andy Harris (District 1):
@RepAndyHarrisMD
Michigan:
Representative Jack Bergman (District 1):
@RepJackBergman
Representative John Moolenaar (District 2):
@RepMoolenaar
Representative Bill Huizenga (District 4):
@RepHuizenga
Representative Tim Walberg (District 5):
@RepWalberg
Representative Tom Barrett (District 7): No Twitter
Representative Lisa McClain (District 9):
@RepLisaMcClain
Nebraska:
Senator Deb Fischer:
@SenatorFischer
Senator Pete Ricketts:
@SenatorRicketts
Representative Mike Flood (District 1): No Twitter
Representative Don Bacon (District 2):
@RepDonBacon
Representative Adrian Smith (District 3):
@RepAdrianSmith
Nevada:
Representative Mark Amodei (District 2):
@MarkAmodeiNV2
New Jersey:
Representative Thomas Kean Jr. (District 7):
@CongressmanKean
New York:
Representative Nick LaLota (District 1):
@replalota
Representative Andrew Garbarino (District 2):
@repgarbarino
Representative Mike Lawler (District 17):
@RepMikeLawler
Representative Elise Stefanik (District 21):
@RepStefanik
Representative Nick Langworthy (District 23):
@RepLangworthy
Representative Claudia Tenney (District 24): No Twitter
North Carolina:
Senator Ted Budd:
@SenTedBuddNC
Senator Thom Tillis:
@SenThomTillis
Representative Greg Murphy (District 3):
@RepGregMurphy
Representative Virginia Foxx (District 5):
@virginiafoxx
Representative Addison McDowell (District 6):
@RepMcDowell
Representative David Rouzer (District 7):
@RepDavidRouzer
Representative Mark Harris (District 8):
@RepMarkHarrisNC
Representative Richard Hudson (District 9):
@RepRichHudson
Representative Pat Harrigan (District 10):
@RepPatHarrigan
Representative Chuck Edwards (District 11):
@RepChuckEdwards
Representative Brad Knott (District 13):
@RepKnott
Representative Tim Moore (District 14):
@RepTimMooreNC
North Dakota:
Senator Kevin Cramer:
@SenKevinCramer
Senator John Hoeven:
@SenJohnHoeven
Representative Julie Fedorchak (District At-Large):
@RepFedorchak
Ohio:
Senator Bernie Moreno:
@berniemoreno
Representative Jim Jordan (District 4):
@Jim_Jordan
Representative Robert E. Latta (District 5):
@boblatta
Representative Michael A. Rulli (District 6): No Twitter
Representative Max Miller (District 7):
@repmaxmiller
Representative Warren Davidson (District 8):
@Rep_Davidson
Representative Michael Turner (District 10):
@RepMikeTurner
Representative Troy Balderson (District 12):
@RepBalderson
Representative David Joyce (District 14):
@RepDaveJoyce
Representative Mike Carey (District 15):
@RepMikeCarey
Oklahoma:
Senator James Lankford:
@SenatorLankford
Senator Markwayne Mullin:
@senmullin
Representative Kevin Hern (District 1):
@RepKevinHern
Representative Josh Brecheen (District 2):
@RepBrecheen
Representative Frank Lucas (District 3):
@RepFrankLucas
Representative Tom Cole (District 4):
@TomColeOK04
Representative Stephanie Bice (District 5):
@RepBice
Oregon:
Representative Cliff Bentz (District 2):
@RepBentz
Pennsylvania:
Senator David McCormick:
@SenMcCormickPA
Representative Brian Fitzpatrick (District 1):
@RepBrianFitz
Representative Ryan Mackenzie (District 7):
@RepMackenzie
Representative Robert Bresnahan (District 8):
@RepBresnahan
Representative Daniel Meuser (District 9):
@RepMeuser
Representative Scott Perry (District 10):
@RepScottPerry
Representative Lloyd Smucker (District 11):
@RepSmucker
Representative John Joyce (District 13):
@RepJohnJoyce
Representative Guy Reschenthaler (District 14):
@GReschenthaler
Representative Glenn Thompson (District 15):
@CongressmanGT
Representative Mike Kelly (District 16):
@MikeKellyPA
South Carolina:
Senator Lindsey Graham:
@LindseyGrahamSC
Senator Tim Scott:
@SenatorTimScott
Representative Nancy Mace (District 1):
@RepNancyMace
Representative Joe Wilson (District 2):
@RepJoeWilson
Representative Sheri Biggs (District 3):
@RepSheriBiggs
Representative William Timmons (District 4):
@RepTimmons
Representative Ralph Norman (District 5):
@RepRalphNorman
Representative Russell Fry (District 7):
@RepRussellFry
South Dakota:
Senator John Thune:
@LeaderJohnThune
Senator Mike Rounds:
@SenatorRounds
Representative Dusty Johnson (District At-Large):
@RepDustyJohnson
Tennessee:
Senator Marsha Blackburn:
@MarshaBlackburn
Senator Bill Hagerty:
@SenatorHagerty
Representative Diana Harshbarger (District 1):
@RepHarshbarger
Representative Tim Burchett (District 2):
@RepTimBurchett
Representative Chuck Fleischmann (District 3):
@RepChuck
Representative Scott DesJarlais (District 4):
@DesJarlaisTN04
Representative John W. Rose (District 6):
@RepJohnRose
Representative Mark Green (District 7):
@RepMarkGreen
Texas:
Senator John Cornyn:
@JohnCornyn
Senator Ted Cruz:
@tedcruz
Representative Dan Crenshaw (District 2):
@RepDanCrenshaw
Representative Pat Fallon (District 4):
@RepFallon
Representative Lance Gooden (District 5):
@RepLanceGooden
Representative Ronny Jackson (District 13):
@RepRonnyJackson
Representative August Pfluger (District 11):
@RepPfluger
Representative Jodey Arrington (District 19):
@RepArrington
Representative Chip Roy (District 21):
@RepChipRoy
Representative Troy Nehls (District 22):
@RepTroyNehls
Representative Tony Gonzales (District 23):
@RepTonyGonzales
Representative Beth Van Duyne (District 24):
@RepBethVanDuyne
Representative Roger Williams (District 25):
@RepRWilliams
Representative Michael Burgess (District 26):
@MichaelCBurgess
Representative Michael Cloud (District 27):
@RepCloudTX
Representative John Carter (District 31):
@RepJohnCarter
Representative Brian Babin (District 36):
@RepBabin
Representative Michael McCaul (District 10):
@RepMcCaul
Utah:
Senator Mike Lee:
@SenMikeLee
Senator Mitt Romney:
@SenatorRomney
Representative John Curtis (District 3):
@RepJohnCurtis
Virginia:
Representative Rob Wittman (District 1):
@RepWittman
Representative Jen Kiggans (District 2):
@RepJenKiggans
Representative Bob Good (District 5):
@RepBobGood
Representative Ben Cline (District 6):
@RepBenCline
West Virginia:
Senator Shelley Moore Capito:
@SenCapito
Senator Joe Manchin:
@Sen_JoeManchin
(note: Manchin is Independent, but listed as R in some sources; verify)
Representative Carol Miller (District 1):
@RepCarolMiller
Representative Alex Mooney (District 2):
@RepAlexMooney
Wisconsin:
Senator Ron Johnson:
@SenRonJohnson
Representative Bryan Steil (District 1):
@RepBryanSteil
Representative Derrick Van Orden (District 3):
@RepVanOrden
Representative Glenn Grothman (District 6):
@RepGrothman
Representative Tom Tiffany (District 7):
@RepTiffany
Representative Mike Gallagher (District 8):
@RepGallagher
Wyoming:
Senator Cynthia Lummis:
@SenLummis
Senator John Barrasso:
@SenJohnBarrasso
Representative Harriet Hageman (District At-Large):
@RepHageman
\
\
No dual Israeli citizens in our Govt! Congress has been taken over by Israeli firsters. This Unconstitutional thuggery is happening now before our eyes!
https://www.youtube.com/watch?v=orVMZIqPkKs
Russia intercepted a shipment from Israel headed for Hollywierd. Adrenochrome from 10,000 children (from Ukraine, Gaza. and Syria). WHERE ARE THE CHILDREN THEY ARE TORMENTING? 10K!
WOW, Nobody from Washington State on the list (even the republican dominated east side of the state?).