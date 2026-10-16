Targeted Justice Newsletter

Targeted Justice Newsletter

Discussion about this post

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Vania Romay. TI de embajada Us's avatar
Vania Romay. TI de embajada Us
Oct 18

Hay forma de hacer reuniones masivas semanales? En que plataforma no nos jaquearian? Claro que ese haqueo que nos hacen también hace prueba pero sería interesante reunirnos para que coordinar acciones de defensa o de IMPULSAR LEYES DE NEURODERECHOS en cada uno de nuestros países. ALGUNA IDEA DONDE PODEMOS HACERLO? O en que platforma ya lo hacen? Disculpen si no se esto.

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Vania Romay. TI de embajada Us's avatar
Vania Romay. TI de embajada Us
Oct 17

Por que no salió ninguna noticia del borre MASIVO de cuentas y grupos de Targeted Individuals en FACEBOOK??? POR QUÉ One Voice y Targeted Justice no habilita algunas páginas para algunos Targeted? Yo me ofrezco a poner mi caso.

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