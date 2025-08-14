https://x.com/i/communities/1956073056855527621
TJ Digital Warriors
We have an open discussion TI Community on X.
Ask your questions, get feedback, propose ideas.
Where are the TJ Archives?
You can access all of our 20 Gigabytes of research, diagrams, and open content:
https://web.archive.org/web/20250205185222/https://www.targetedjustice.com/
Contact your U.S. Senators on X!
These are the current Senators as of August 2025.
State / Senator / Party / X Handle
Alabama
Katie Britt
R
@SenKatieBritt
Alabama
Tommy Tuberville
R
@SenTuberville
Alaska
Lisa Murkowski
R
@lisamurkowski
Alaska
Daniel S. Sullivan
R
@SenDanSullivan
Arizona
Ruben Gallego
D
@RubenGallego
Arizona
Mark Kelly
D
@SenMarkKelly
Arkansas
John Boozman
R
@JohnBoozman
Arkansas
Tom Cotton
R
@SenTomCotton
California
Alex Padilla
D
@SenAlexPadilla
California
Adam Schiff
D
@SenAdamSchiff
Colorado
Michael Bennet
D
@SenatorBennet
Colorado
John Hickenlooper
D
@SenatorHick
Connecticut
Richard Blumenthal
D
@SenBlumenthal
Connecticut
Christopher S. Murphy
D
@ChrisMurphyCT
Delaware
Lisa Blunt Rochester
D
@SenatorLBR
Delaware
Chris Coons
D
@ChrisCoons
Florida
Ashley B. Moody
R
None
Florida
Rick Scott
R
@SenRickScott
Georgia
Jon Ossoff
D
@ossoff
Georgia
Raphael Warnock
D
@SenatorWarnock
Hawaii
Mazie K. Hirono
D
@maziehirono
Hawaii
Brian E. Schatz
D
@SenBrianSchatz
Idaho
Mike Crapo
R
@MikeCrapo
Idaho
Jim Risch
R
@SenatorRisch
Illinois
Tammy Duckworth
D
@SenDuckworth
Illinois
Dick Durbin
D
@SenatorDurbin
Indiana
Jim Banks
R
@SenatorBanks
Indiana
Todd C. Young
R
@SenToddYoung
Iowa
Joni Ernst
R
@SenJoniErnst
Iowa
Chuck Grassley
R
@ChuckGrassley
Kansas
Roger Marshall
R
@RogerMarshallMD
Kansas
Jerry Moran
R
@JerryMoran
Kentucky
Mitch McConnell
R
@McConnellPress
Kentucky
Rand Paul
R
@RandPaul
Louisiana
Bill Cassidy
R
@SenBillCassidy
Louisiana
John Neely Kennedy
R
@SenJohnKennedy
Maine
Susan Collins
R
@SenatorCollins
Maine
Angus King
I
@SenAngusKing
Maryland
Angela Alsobrooks
D
@Sen_Alsobrooks
Maryland
Chris Van Hollen
D
@ChrisVanHollen
Massachusetts
Edward J. Markey
D
@SenMarkey
Massachusetts
Elizabeth Warren
D
@SenWarren
Michigan
Gary Peters
D
@SenGaryPeters
Michigan
Elissa Slotkin
D
@SenatorSlotkin
Minnesota
Amy Klobuchar
D
@senamyklobuchar
Minnesota
Tina Smith
D
@SenTinaSmith
Mississippi
Cindy Hyde-Smith
R
@SenHydeSmith
Mississippi
Roger Wicker
R
@SenatorWicker
Missouri
Josh Hawley
R
@HawleyMO
Missouri
Eric Schmitt
R
@SenEricSchmitt
Montana
Steve Daines
R
@SteveDaines
Montana
Tim Sheehy
R
@TimSheehyMT
Nebraska
Deb Fischer
R
@SenatorFischer
Nebraska
Pete Ricketts
R
@SenatorRicketts
Nevada
Catherine Cortez Masto
D
@SenCortezMasto
Nevada
Jacky Rosen
D
@SenJackyRosen
New Hampshire
Maggie Hassan
D
@SenatorHassan
New Hampshire
Jeanne Shaheen
D
@SenatorShaheen
New Jersey
Cory Booker
D
@senbooker
New Jersey
Andy Kim
D
@SenatorAndyKim
New Mexico
Martin Heinrich
D
@SenatorHeinrich
New Mexico
Ben Ray Luján
D
@SenatorLujan
New York
Kirsten Gillibrand
D
@gillibrandny
New York
Chuck Schumer
D
@SenSchumer
North Carolina
Ted Budd
R
@SenTedBuddNC
North Carolina
Thom Tillis
R
@SenThomTillis
North Dakota
Kevin Cramer
R
@SenKevinCramer
North Dakota
John Hoeven
R
@SenJohnHoeven
Ohio
Jon Husted
R
None
Ohio
Bernie Moreno
R
@berniemoreno
Oklahoma
James Lankford
R
@SenatorLankford
Oklahoma
Markwayne Mullin
R
@SenMullin
Oregon
Jeff Merkley
D
@SenJeffMerkley
Oregon
Ron Wyden
D
@RonWyden
Pennsylvania
John Fetterman
D
@SenFettermanPA
Pennsylvania
David McCormick
R
@SenMcCormickPA
Rhode Island
Jack Reed
D
@SenJackReed
Rhode Island
Sheldon Whitehouse
D
@SenWhitehouse
South Carolina
Lindsey Graham
R
@LindseyGrahamSC
South Carolina
Tim Scott
R
@SenatorTimScott
South Dakota
Mike Rounds
R
@SenatorRounds
South Dakota
John Thune
R
@SenJohnThune
Tennessee
Marsha Blackburn
R
@MarshaBlackburn
Tennessee
Bill Hagerty
R
@SenatorHagerty
Texas
John Cornyn
R
@JohnCornyn
Texas
Ted Cruz
R
@tedcruz
Utah
John Curtis
R
@SenJohnCurtis
Utah
Mike Lee
R
@SenMikeLee
Vermont
Bernie Sanders
I
@SenSanders
Vermont
Peter Welch
D
@SenPeterWelch
Virginia
Tim Kaine
D
@SenatorKaine
Virginia
Mark Warner
D
@MarkWarner
Washington
Maria Cantwell
D
@SenatorCantwell
Washington
Patty Murray
D
@PattyMurray
West Virginia
Shelley Moore Capito
R
@SenCapito
West Virginia
Jim Justice
R
@SenJimJustice
Wisconsin
Tammy Baldwin
D
@SenatorBaldwin
Wisconsin
Ronald Harold Johnson
R
@SenRonJohnson
Wyoming
John Barrasso
R
@SenJohnBarrasso
Wyoming
Cynthia Lummis
R
@CynthiaLummis
