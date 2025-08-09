Contact Trump thru Friends, Family, and Advisors
See the letter we recommend below.
\
Name/Relationship/Email/Social Media/ Website
1. Melania Trump
X:@MELANIATRUMP, Instagram:@melaniatrump, Facebook: MelaniaTrump https://www.whitehouse.gov/administration/melania-trump/, https://melaniatrump.com/
2. Ivanka Trump
info@ivankatrump.com X:@IvankaTrump, Instagram:@ivankatrump, Facebook: IvankaTrump
3. Donald Trump Jr.
(use Trump Organization contact form)
Instagram:@donaldjtrumpjr, Facebook: DonaldJTrumpJr
https://www.trump.com/leadership/donald-trump-jr-biography
4. Eric Trump
(use Trump Organization contact form)
X:@EricTrump, Instagram:@erictrump, Facebook: EricTrump
5. Tiffany Trump
X:@TiffanyATrump, Instagram:@tiffanytrump
6. Barron Trump - no contacts known
Dana White - Longtime Friend (UFC President) dwhite@ufc.com
X:@danawhite, Instagram:@danawhite, Facebook: danawhite
https://www.ufc.com/
6. Linda McMahon - Close Friend
X:@Linda_McMahon, Instagram: @lindamcmahonofficial, Facebook: lindamcmahonhttps://www.ed.gov/ (as Secretary of Education)
7. Thomas Barrack - Close Friend
X:@TomBarrackJr
https://www.state.gov/barrack-jr-thomas-j-republic-of-turkiye-march-2025 (biography)
Note: Emails and personal contacts are from publicly available information - Grok.
\
\
ADVISORS
Name/ Relationship/ Email/ Social Media/ Website
Susie Wiles - Chief of Staff
wiles.susie@gmail.com; susanswiles@msn.com; swiles@mercuryllc.com
\
Stephen Miller - Senior Advisor
X: @StephenM
\
Dan Scavino - Deputy Chief of Staff for Communications
Twitter: @DanScavino
Instagram: @danscavino
\
Jason Miller - Senior Communications Advisor
X: @JasonMillerinDC
\
Boris Epshteyn - Legal Advisor
boris.epshteyn@gmail.com
https://www.georgetownadvisory.com
\
Alina Habba - Attorney
alinahabba325@yahoo.com
https://habbalaw.com
https://me-firm.com
\
Linda McMahon
Business Advisor (former SBA Administrator)
lindam@mcm06.com / linda@a1apac.org
X: @Linda_McMahon
Instagram: @lindamcmahonofficial; Facebook: lindamcmahon
https://www.ed.gov
\
Brooke Rollins - Domestic Policy Advisor
X: @Brookelrollins
Instagram: @brookelrollins
https://www.americafirstpolicy.com
\
Stephen Moore - Economic Advisor
X: @StephenMoore
https://www.heritage.org/staff/stephen-moore
\
Larry Kudlow - Economic Advisor
larry.kudlow@us.pwc.com
X: @larry_kudlow
https://www.foxbusiness.com/shows/kudlow
\
Peter Navarro - Trade Advisor
https://peternavarro.com
\
Wilbur Ross - Former Commerce Secretary
\
Steven Mnuchin - Former Treasury Secretary
s******@libertycapitallp.com
https://libertycapitallp.com
\
John Paulson - Investor Advisor
p******@advinadv.com
j******@cicapllc.com
https://paulsonco.com
\
Howard Lutnick - Commerce Secretary
howard.lutnick@cantor.com
X: @HowardLutnick
https://www.cantor.com
https://www.commerce.gov
\
Scott Bessent - Treasury Secretary
https://home.treasury.gov/about/general-information/officials/scott-bessent
\
Robert Lighthizer - Trade Advisor
https://www.americafirstpolicy.com/team/robertlighthizer
\
Russell Vought - OMB Director
russell.vought@mail.house.gov
https://americarenewing.com
\
Kevin Hassett - Economic Advisor
https://www.hoover.org/profiles/kevin-hassett
\
Note: Emails and details are based on publicly available information - Grok
\
Letter we recommend:
President Trump,
The CIA and US Space Force operate satellite microwave weapons that are directed at U.S. civilians on the ground. IT IS TORTURE - we have pictures of the microwave burns. Rogue elements within the CIA, State Dept, FBI, DIA, DOJ, and DHS are involved in the coverup.
These 278,000 US civilians are the illegal subject of FISA warrants, according to Kash Patel, and are listed on the TSDB. They are J6ers, Catholics, Parents at school board meetings, etc.
The illegal TSDB list calls them "domestic extremists," and "domestic terrorists." Some 3 year-old children are listed as "suspected terrorists."
Please help us expose and shut this down. We have 21,000 members and 5 Medical Doctors on our team, that can confirm this is real.
Thank You,
John Smith, Targeted Individual
Please visit TargetedJustice.com
\