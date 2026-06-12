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Politico
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Wall Street Journal
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Defence Jounos
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@bxchen @katie_robertson @jparkABC @DavidMuir @ThisWeekABC @RobinRoberts @EVargasTV @SamChampion @GioBenitez @jonkarl @hannahdemissie @ReporterCruz @wrmcduff @VanJones68 @CokieRoberts @MaggieRulli
Telegraph
@telegraph @chrisevans1 @TelGlobalHealth @LiamHalligan @DomNicholls @tjsigsworth @michaelgove @liliasebouai @maeve_cullinan @MontyTele @simon_telegraph @AJNewbury94 @llggeorgia @michaelsearles_ @ericbwilliams @idreesali114 @JanetEastham @adrianblomfield @rebeccaastill_ @robcrilly @michaeltaube @ariel_oseran @Ella_M_Whelan @JakeWSimons @MossyMosbacher @alexandra_snow_ @clairenewell4 @cleaveiona @sophia_yan @PaulNuki @geoallison @JanetEastham @ellliecoook @RobertPszczel @olivernmoody @charles_clover @warnes_william @RozinaSabur @NeilJohnston29 @danielhardaker4 @evo1tactical @JuliaHB1 @bsmithjourno @lauradonnlee @AnnabelDenham1 @NatashaLeake @Tony_Diver
The Times
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Fox News
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Human Right Watch
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Amnesty
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AP
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Reuters
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UN
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@BMakuch @bcsolomon @SteveForbesCEO @moiraforbes
TechCrunch
@TechCrunch @lorenzofb @KimZetter @Cookie @RonanFarrow @ron_miller @rebecca_szkutak @ZeffMax @lutherlowe @sokane1 @zackwhittaker @SarahPerezTC
@arrington @Tim_Stevens @russellbrandom @abracarioca @AiishaMalik1
@ReeseUncovered @JagmeetS13 @sokane1 @ErinUnfolds @alyssastring
@karynelevy @tayhatmaker @LaurenForristal @IndianIdle @tdechant
@chriswelch @vladsavov
Sky News
@SkyNews @GCGodfrey @UAPJames @KristinBTate @WilfredFrost @TrevorPTweets
@Stone_SkyNews @rachaelvenables @CordeliaSkyNews
@markaustintv @SaimaMohsin @danwnews @Chesh @soniasodha @markaustintv @annabotting @skysarahjane @TrevorPTweets @MattBarbet @t0mclark3
@adamboultonTABB @SandyRashty @leolordjones @AmeliaHarperTV
@amandaakass @AliFortescue @ConnorSephton @ConnorGillies
@ashnahurynag @adepstein1 @TGotteinM @SkyScottBeasley @SkyRonan
@aparkr @robpowellnews @Jack_P_Taylor @_BvdM @EdClowes
@NeilDunwoodie @pkelso @SchnitzerHanna @JoshGafson1
@FayeBrownSky @MichaelDaventry @rowlsmanthorpe
@ChristianJMay @j_a_warrington @Phil_Lewis_
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@AmericanHysteria @Conspirituality @OppermanReport @FringeRadioNet
@JourneyTruthPod @8thKind @WhyFiles @carterproy @TheConspiracyPod @ForbiddenKnow10 @theoriesofthethirdkind @subliminaljihad @drposhlost @khalidbinyaqub @joshmonday_podcast @highersidechats @FringeRadioNet @JourneyTruthPod @UAPFilesPodcast @The_NoizceEra @AmericanHysteria @Conspirituality @WhyFiles
@QAnonAnonymous @realrockatansky @travis_view @julianfeeld @carljackmiller @kennardmatt @markcurtis30 @LauraPidcock @pmillerinfo @jmcevoy_2 @MaxBlumenthal @markcurtis30 @kennardmatt @davidahearst @OborneTweets @ragipsoylu @SeanPmathews @azadessa @daniaakkad
FCC, FBI, DARPA
@ChiOnwurah @Ofcom @dawes_melanie @ABridgen @KemiBadenoch @RobertKennedyJr @SecKennedy @FCC @BrendanCarrFCC @NCSCStreet @FBIDirectorKash @FBIDDBongino @TulsiGabbard @leicesterliz @centcomcdr @DARPA @DDCIAEllis @DepDNILukas @USWPColby @UnderSecE @CIASpox @IanMurrayMP @USAmbUN @mkratsios47 @RickyGillCA @ICIGFox @NicholasSKass @SeanParnellASW
Military
@joekent16jan19 @DeputySecState @CounselorDOS @StateDeputySpox @alexahenning @madelinemeeker @DNIspox @michaeljayellis @AGPamBondi @DeputySecState @SecRubio @DCIARatcliffe @mkoeris @JackDetsch @MarkAPomerleau @TaraCopp @SecArmy @SecWar @FBI @defdailyed @TonyBertuca @davidicke @CYBERCOM_DIRNSA @CMC_MarineCorps @OfficialCSAF @Jon_Harper_ @SecAFOfficial @USNRL @USNavyCNO @USMCSgtMaj
Democrats
@Sen_JoeManchin @SenMarkey @SenatorMenendez @SenJeffMerkley @ChrisMurphyCT
@PattyMurray @ossoff @SenAlexPadilla @SenGaryPeters @SenJackReed @SenJackyRosen
@SenBrianSchatz @SenSchumer @SenatorShaheen @SenTinaSmith @SenatorTester @ChrisVanHollen @MarkWarner @SenatorWarnock @SenWarren @RonWyden @SenatorBaldwin @SenatorBennet @SenBlumenthal @CoryBooker @Senlaphonza @SenatorCantwell @SenatorCardin @SenatorCarper @SenBobCasey @ChrisCoons @SenCortezMasto @SenDuckworth @SenatorDurbin @JohnFetterman @SenGillibrand @SenatorHassan @MartinHeinrich @SenatorHick @maziehirono @timkaine @GavinNewsom @SenAmyKlobuchar @SenatorLujan @DNC @CIA
Republicans
@SenJohnBarrasso @MarshaBlackburn @JohnBoozman @rep_stevewomack @barak_ehud
@SenatorWicker @RepFrenchHill @SenKatieBritt @SenTedBuddNC
@SenatorCollins @ChrisCoons @SenKevinCramer @MikeCrapo @SteveDaines @SenJoniErnst
@SenatorFischer @ChuckGrassley @SenatorHagerty @HawleyMO @SenJohnHoeven
@SenHydeSmith @SenRonJohnson @SenJohnKennedy @SenatorLankford
@SenMikeLee @SenLummis @SenToddYoung @SenatorWicker @JDVance
@SenThomTillis @SenDanSullivan @SenatorTimScott @SenRickScott
@SenEricSchmitt @SenatorRounds @marcorubio @SenatorRicketts @RandPaul @SenatorRisch @SenMullin @GenFlynn @laralogan @lisamurkowski @JerryMoran @Robert_Aderholt @ByronDonalds @timburchett @realannapaulina @realDonaldTrump @WhiteHouse
British Right Wing MPs
@KemiBadenoch @Nigel_Farage @RupertLowe10 @Conservatives
@OliverDowden @pritipatel @SteveBarclay @JamesCleverly @CatharineHoey @VictoriaAtkins @AndrewBowie_MP @Jeremy_Hunt @CPhilpOfficial @gregsmith_uk @TiceRichard
@LeeAndersonMP_ @Arron_banks @drdavidbull @NadineDorries @danny__kruger
@GrahamSMSP @murdo_fraser @RussellFindlay1
@jhalcrojohnston @LauraJ4SWEast @SarahForRuncorn @andreajenkyns
@EstherMcVey1 @TomTugendhat @AlecShelbrooke @MPritchardUK @GavinWilliamson @RobertJenrick @NeilDotObrien @JuliaLopezMP @MelJStride @AlanMakMP @DrBenSpencer @PeterTFortune @Matt_VickersMP @CIA @jcartlidgemp @NCSC @ABridgen
British Left Wing MPs
@Keir_Starmer @Ed_Miliband @RachelReevesMP @labourlewis @RichardBurgon @jon_trickett @EmilyThornberry @DawnButlerBrent @AndyBurnhamGM @SadiqKhan @AndyMcDonaldMP @ShabanaMahmood @Sureena4WNE @tonyvaughanMP @JacobCollierMP @MEslamdoust @BeaversLorraine @wesstreeting @johnmcdonnellMP @HackneyAbbott @NadiaWhittomeMP
@IanByrneMP @ClaudiaWebbe @zarahsultana @BeckettUnite @DanCardenMP
@AngelaRayner @RhonddaBryant @jeremycorbyn @BrendanCarrFCC @AGomezFCC @OliviaTrustyFCC • @AdmTonyRadakin_ @XChiefMI6
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Christian leaders
@OrdoUniversalis @BishopBarron @holland_tom @alexathallow @MikhailaFuller @fatherstephen14 @colmflynnire @dianemontagna @EdwardPentin @DavQuinn
@FrRogerLandry @FatherChrisVor1 @christopherrufo @VDHanson @JTLonsdale @FeserEdward @AGisotti @Tornielli @monda66@CarloMVigano @CardinalDolan @Card_R_Sarah @CardinalNichols @reallycaviezel @Pastor__West @PastorEAAdeboye @BishStrick @Pontifex
European Parliament
@Europarl_EN @EP_President @EPPGroup @TheProgressives @RenewEurope @EwaKopacz @ManfredWeber @EP_President @negrescuvictor @martinhojsik @RenewEurope
@ecrgroup @GreensEFA @ManfredWeber @IratxeGarper @ValerieHayer @EwaKopacz @negrescuvictor @martinhojsik @RimaHas @hermanntertsch @TomasZdechovsky
@weimers @Dariusz_Jonski @vonderleyen @ExtSpoxEU @_FriedrichMerz @EUCssrMcGrath
@EP_President @RobertaMetsola @PrebenAamannEU @JosepBorrellF
@vestager @Pinhopau @EUCssrMcGrath @CommissionerHR
@MichaelCJT @Dunja_Mijatovic @HennaVirkkunen @tombarfield @HeleneTigroudja @conradbryan @RitaAPatricio @DSGBjornBerge @TimothyDSnyder @andrew_cutting @adicerimagic @PACE_President @TatianaTer1 @alain_berset @IonJinga @antoniolscosta @alain_berset @PACE_News @christogrozev @pevchikh @MilesTaylorUSA @lrozen @D_Tarczynski @AfroditiLatin @JacekSaryusz @AngeloCiocca @JorgeBuxade @ThierryMariani
@max_krah
Human Rights Journos
@NickKristof @RanaAyyub @amanpour @roxanasaberi @MahaGaza @KenRoth @lynseyaddario @AdamWagner1 @nehadixit123 @lfrayer @jason_szep @HannaLiubakova @helenacobban @panyiszabolcs @JamWaterhouse @Sanatja @IrmaDimitradze @rebecca_vincent @AndrewKersley @commentator01 @Bolopion @demontcl @KavithaSurana @LizziePresser @StacyKranitz @marktrahant @shrouqalaileh @DongYuyu @SoniaDahmani @AfrahNasser @YaraBader @JalilAfridi @habibulla_izchi
ZDNet
@joemckendrick @jessicaffierro @TiernanRayTech @joshuatopolsky @vladsavov @lauren_feiner @Zombie_Wretch @jaypeters @maejemison @ValaAfshar @AlisonDeNisco @jasonhiner @mark_samuels @sabrinaa_ortiz @darrenpauli @DavidGewirtz @AllisonMurray_ @makojunkie_ @NRaemont @MariaDwrites @radhikaraj_ @alicegibbs_ @mandytaheri @alfredjoyner @La__Cuen @LaurenGiella @TheJenniFink @commander_news @TellDM @valeriereports @Benioff @BillGates Samantha Bee
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X is compromised, has a Congress rep ever replied to a targeted individual???? Ii don't believe they can see our posts, musk is part of this racket.
X closed me totally