Targeted Justice Newsletter

Targeted Justice Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Patrick Glennon's avatar
Patrick Glennon
11h

X is compromised, has a Congress rep ever replied to a targeted individual???? Ii don't believe they can see our posts, musk is part of this racket.

Reply
Share
anneli jonsson's avatar
anneli jonsson
12h

X closed me totally

Reply
Share
8 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 Targeted Justice, Inc · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture