Notice the dates on these advertisements in a magazine called, “Inside GNSS (Global Navigation Satellite Systems).” This accuracy has been available since before 2012. The US Space Force is tracking the top of your head 24/7, and the accuracy is less than 1 centimeter (1/2 inch). This is how the US Space Force at Schriever Base can easily track and attack you anywhere in the world.
Podcasts & Conference Calls
October 20 – 26, 2025
Monday, October 20th
🎧 Victory Through V2K (Biweekly Support Call) – Returns Monday, October 27th at 9:30 PM EST
Wednesday, October 22nd
THE GAVEL
With Attorney Ana Toledo
7 PM Central (NOTE THE NEW TIME)
https://rumble.com/c/c-7713973
Latest legal and judicial developments for Targeted Individuals.
Wednesday
TI HELP NOW
Hosted by: Chief & Pastor Daymond Jones, with Co-host Rev. Dr. & Paralegal Andrea Walters
Time: 9:00 PM EST / 8:00 PM CST / 6:00 PM PST
Dial-In: (605) 313-5111
Access Code: 712679#
Join Online: https://www.freeconferencecall.com/wall/daymond40408
Australasia Support Group – Hosted by Helene.
Join our Digital Warriors online!
Digital Warriors meetings starting soon.
We will be announcing meetings in Australia and India. Stay tuned.
X: TJ Digital Warriors
https://x.com/i/communities/1956073056855527621
Sunday, October 26th
TUNE IN LIVE:
“The Chosen Heroes” Podcast With Melissa Miller – Featuring special guest Melanie Vritschan (ICATOR)
Podcast Start Times: 4 PM EST / 3 PM CST / 1 PM PST
I HAVE BEEN UNDER SATELLITE SURVEILLANCE , MONITORING , ELECTRONIC HARASSMENT AND TORTURE SINCE 1979 AFTER HAVING BEEN MARKED WITH A NANO - TRANSPONDER , THIS BEING DONE TO ME UNWITTINGLY DURING A SPINAL TAP PROCEDURE AT FORT EUSTIS ARMY HOSPITAL WHILE I WAS SERVING IN THE US COAST GUARD , ACTIVE DUTY, HOWEVER I DID NOT LEARN THAT THIS HAD BEEN DONE TO ME TILL EARLY 2013 , SOME 33 YEARS LATER. ALL OF THE ACTIONS OF HARASSMENT , TORTURE , SURVEILLANCE AND MONITORING THAT WAS BEING DONE TO ME I HAD KNOW IDEA WHY THESE VERY STRANGE OCCURRENCES AND THINGS WERE HAPPENING, AND PEOPLE THAT WERE AROUND ME ENOUGH TO NOTICE WERE ASKING ME WHAT WAS UP WITH THAT SHIT, I JUST SAID THEY WERE SOME KIND OF ANOMALIES NOT KNOWING ANY BETTER, SOME PEOPLE LOOKED AT ME LIKE I WAS WEIRD AS WELL AS ME HAVING OTHER ISSUES THAT I WON'T SPEAK ABOUT FOR NOW. BUT NOW I DO KNOW , ABOUT 2 YEARS LATER THIS WAS CONFIRMED TO ME IN A CLANDESTINE MANNER WHICH WAS VERIFICATION FOR ME ALTHOUGH I PERSONALLY DID NOT NEED IT HAVING LIVED THOUGH IT. BUT PEOPLE , AMERICAN'S , THE PUBLIC NEED TO NOW WHAT IS BEING PERPETRATED AGAINST THEM BY THEIR OWN US MILITARY , GOVERNMENT , INSTITUTIONS , AND THE MULTI- NATIONALS , CORPORATE CULTURE. THIS HEINOUS SHIT MUST BE STOPPED IMMEDIATELY. I AM DAVID .J KELLY VETERAN US COAST GUARD ACTIVE DUTY SEPT.1977 THRU SEPT 1981.
This is exactly what Dr. Lighthouse has been claiming. Ever wonder how they know where you are if you are on foot with no cell phone?