David J. Kelly
I HAVE BEEN UNDER SATELLITE SURVEILLANCE , MONITORING , ELECTRONIC HARASSMENT AND TORTURE SINCE 1979 AFTER HAVING BEEN MARKED WITH A NANO - TRANSPONDER , THIS BEING DONE TO ME UNWITTINGLY DURING A SPINAL TAP PROCEDURE AT FORT EUSTIS ARMY HOSPITAL WHILE I WAS SERVING IN THE US COAST GUARD , ACTIVE DUTY, HOWEVER I DID NOT LEARN THAT THIS HAD BEEN DONE TO ME TILL EARLY 2013 , SOME 33 YEARS LATER. ALL OF THE ACTIONS OF HARASSMENT , TORTURE , SURVEILLANCE AND MONITORING THAT WAS BEING DONE TO ME I HAD KNOW IDEA WHY THESE VERY STRANGE OCCURRENCES AND THINGS WERE HAPPENING, AND PEOPLE THAT WERE AROUND ME ENOUGH TO NOTICE WERE ASKING ME WHAT WAS UP WITH THAT SHIT, I JUST SAID THEY WERE SOME KIND OF ANOMALIES NOT KNOWING ANY BETTER, SOME PEOPLE LOOKED AT ME LIKE I WAS WEIRD AS WELL AS ME HAVING OTHER ISSUES THAT I WON'T SPEAK ABOUT FOR NOW. BUT NOW I DO KNOW , ABOUT 2 YEARS LATER THIS WAS CONFIRMED TO ME IN A CLANDESTINE MANNER WHICH WAS VERIFICATION FOR ME ALTHOUGH I PERSONALLY DID NOT NEED IT HAVING LIVED THOUGH IT. BUT PEOPLE , AMERICAN'S , THE PUBLIC NEED TO NOW WHAT IS BEING PERPETRATED AGAINST THEM BY THEIR OWN US MILITARY , GOVERNMENT , INSTITUTIONS , AND THE MULTI- NATIONALS , CORPORATE CULTURE. THIS HEINOUS SHIT MUST BE STOPPED IMMEDIATELY. I AM DAVID .J KELLY VETERAN US COAST GUARD ACTIVE DUTY SEPT.1977 THRU SEPT 1981.

This is exactly what Dr. Lighthouse has been claiming. Ever wonder how they know where you are if you are on foot with no cell phone?

